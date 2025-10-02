В Петербурге проведут шоу «Поющие мосты» в честь Сергея Есенина

Звуковое шоу к 130-летию Есенина и 110-летию Свиридова пройдет в Петербурге

В ночь с пятницы на субботу в Санкт-Петербурге состоится звуковое шоу «Поющие мосты», посвященное 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и 110-летию композитора Георгия Свиридова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Программа начнется в 1:10 по московскому времени с исполнения «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». Затем прозвучат фрагменты вокального цикла Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина. Архивную запись произведения «О Родина, счастливый и неисходный час!» исполнит сводный хор четырех музыкальных вузов Санкт-Петербурга под управлением Сергея Екимова. Также гости услышат произведение «Отвори мне, страж заоблачный…» в исполнении Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева.

Завершит шоу «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина «Метель» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.

Солист Мариинского театра Василий Герелло назвал шоу интересным проектом, а генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова отметила, что объединение творчества Есенина и Свиридова подарит незабываемые впечатления.

Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года при поддержке городского комитета по печати. В 2024 году Дворцовый мост «пел» 46 ночей, зрители увидели 24 лазерные проекции и услышали более 500 минут музыки. В этом году проект отмечает десятилетний юбилей.

