В Петербурге прошла конференция, посвященная единству и созиданию на благо РФ

В Санкт-Петербурге прошла IV конференция «Традиционные религии — духовно-нравственное единство России», сообщается в Telegram-канале «ГЕН России».

Основной темой стало единство и созидание на благо России. На конференции выступили руководители организаций традиционных религий, представленных в 47-м регионе.

«На протяжении веков традиционные религии помогали сохранять внутреннюю опору — и для человека, и для государства. Это не только вера, это нравственные ориентиры, уважение к ближнему, чувство ответственности за свою землю», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках конференции был организован показ документального фильма о традиционных религиях, подготовленного ленинградскими школьниками.

Проект получит продолжение в следующем году — планируется провести региональный молодежный межрелигиозный форум.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.