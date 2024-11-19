В Петербурге отреставрируют Нарвские Триумфальные ворота

В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что в Петербурге планируют отреставрировать Нарвские Триумфальные ворота. Памятник начала XIX века входит в коллекцию этого музея, сообщает «Петербургский дневник» .

«В текущем году уже проведены исследовательские работы на памятнике. До конца 2024 года специалисты подготовят заключение. В следующем году планируется начать проектные работы, будет проведена экспертиза проектно-сметной документации. После этого специалисты приступят к реставрации объекта. Точных сроков ее проведения пока нет», — отметили в музее.

В стенах ворот располагается отдел Государственного музея городской скульптуры, в котором проводятся временные выставки и экскурсии.

В настоящее время доступна выставка под названием «Экспонат №… Нарвские Триумфальные ворота», которая раскрывает историю создания и существования памятника на протяжении всего его бытования.

Как отметили сотрудники музея, на выставке можно увидеть редкие документы, чертежи и фотографии, а также объекты первой постоянной экспозиции, открытой в 1987 году. Среди них выделяются литеры с названиями сражений, такие как «Тарутино. Париж 1812-1814» и «Бородино 1812». Особый интерес вызывает макет «Торжественное восшествие в Санкт-Петербург. 1814 год», на котором отображена модель временной Триумфальной арки, созданной Джакомо Кваренги.

Стоит отметить, что выставка будет открыта для посетителей до 29 июня 2025 года.