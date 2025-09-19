В Петербурге отметят юбилей композитора Дунаевского

В Санкт-Петербурге в ночь с 20 на 21 сентября торжественно разведут Дворцовый мост в честь 125-летия со дня рождения композитора и дирижера Исаака Дунаевского. Акция пройдет в рамках звукового шоу «Поющие мосты» под «Гимн Великому Городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Музыка Исаака Дунаевского невероятно осязаема: в ней слышишь ритм города, шаги людей, дыхание эпохи. В ней нет случайных нот — каждая работает на настроение и объединяет людей. В эти выходные петербуржцы и гости города услышат фрагменты увертюры к фильму „Дети капитана Гранта“ и знаменитого спортивного марша из кинофильма „Вратарь“, — заявил глава информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга „Петроцентр“ Кирилл Смирнов.

В Санкт-Петербурге с 2016 года благодаря инициативе газеты «Петербургский дневник» и содействию комитета по печати и связям со СМИ проходит аудиальное представление «Поющие мосты».

За время реализации проекта его гостями стали свыше 20 млн зрителей, а само мероприятие числится в списке 25 лучших событий Единого календаря, утвержденного комитетом по развитию туризма.

В минувшем сезоне Дворцовый мост служил сценой для 46 ночных представлений, публика увидела 24 лазерных шоу и насладилась более чем 500 минутами классической музыки. В репертуаре преобладали композиции Мусоргского, Чайковского, Глинки, Шостаковича и Петрова.