В Петербурге открыли музей, посвященный писательнице Айн Рэнд

2 февраля, в день рождения американской романистки и философа Айн Рэнд, урожденной Алисы Розенбаум, в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной квартиры-музея в ее честь, расположенной по адресу: Невский проспект, дом 120, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Теперь поклонники творчества смогут посетить дом, где жила одна из самых значимых писательниц ХХ столетия, автор знаменитого романа «Атлант расправил плечи» до своей эмиграции в США. На втором ярусе здания располагалась аптека, принадлежавшая ее отцу, а этажом выше проживала семья юной Алисы Розенбаум.

На данный момент музейная экспозиция небольшая. История жизни Айн Рэнд раскрывается посредством информационных стендов, размещенных на стенах. На письменном столе среди копий рукописей выделяется антикварная пишущая машинка марки «Ремингтон». Также представлены ее литературные произведения, диск с киноадаптацией, пожалуй, самого известного романа Рэнд — «Атлант расправил плечи», и сувенирная продукция, напоминающая о петербургском происхождении писательницы.

Архивные фотографии украшают стены. Особую ценность представляет голландская печь, являющаяся сама по себе раритетом. Она является единственным оригинальным предметом в этом офисном пространстве. Вероятно, именно она согревала семью Розенбаум в холодные зимние вечера.

Инициатор создания музея, предприниматель и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов сообщил, что впервые познакомился с произведениями Айн Рэнд в 1992 году. При этом он подчеркнул, что не разделяет все принципы, заложенные в основу философии объективизма, создателем которой является писательница.

