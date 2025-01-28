В Петербурге на Китайский Новый год разведут Дворцовый мост

Шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге в ночь на 29 января

С 25 января по 20 февраля в Северной столице пройдет XI городской фестиваль «Веселый праздник весны», приуроченный к празднованию Китайского Нового года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ходе фестиваля в ночь с 28 на 29 января в Петербурге впервые состоится торжественная церемония разводки Дворцового моста, сопровождаемая звуковым шоу «Поющие мосты». Его в первый раз проведут в зимнее время года.

Для зрителей прозвучит классическая музыка Китая, включая увертюру «Праздник весны» композитора Ли Хуаньчжи. Дворцовый мост будет подсвечен красным в знак уважения к флагу Китайской Народной Республики.

Церемония начнется в 1:10 — в ней примут участие председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и генеральный консул КНР в Петербурге господин Ло Чжаньхуэй.

За последние 10 лет один из мостов Петербурга часто подсвечивался красным цветом в честь праздника, став неофициальным символом города для китайских граждан. Церемония разводки мостов будет транслироваться по центральному телевидению Китая.

Министерство культуры КНР признало фестиваль важным проектом по празднованию китайского Нового года в мире.