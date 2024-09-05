В Петербурге бесплатно покажут кино

Проект «Ленфильм-клуб» в Петербурге в 7 раз стартует 11 сентября, зрителям снова бесплатно покажут фильмы, сообщает «Петербургский дневник» .

Все желающие смогут посмотреть интересные картины и задать вопросы киноэкспертам. Параллельно в Северной столице начинается X Санкт-Петербургский международный культурный форум. Зрителям покажут киноверсию оперы-олонхо «Ньургун Боотур» (16+) композиторов Марка Жиркова и Генриха Литинского.

В основе фильма – спектакль режиссера и народного артиста РФ и Якутии Андрея Борисова, он сделан с отсылками к якутскому эпосу и повествует о борьбе богатыря Ньургун Боотура с нечистой силой.

Эта постановка стала одной из самых масштабных за последние годы, в ее создании участвовали около 300 человек артистического и технического персонала. Специально для спектакля изготовили 225 костюмов, а общий их вес, вместе с реквизитом и обувью составил 2,5 тонны.