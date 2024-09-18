В Пестовском парке Балашихи состоится «Пиратская вечеринка» 21 сентября

Парки городского округа переходят на осеннюю программу. 21 сентября юных гостей и жителей города приглашают на «Пиратскую вечеринку». Анимационная программа пройдет в Пестовском парке, в семейном кафе «Ботаника», сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

«Всем нашим маленьким гостям предлагается вступить в ряды пиратов. Для этого нужно пройти три уровня подготовки: меткость, сила, полоса препятствий. Самые лучшие пираты будут приглашены на борт корабля и отправятся в самый интересный круиз!» — сказали организаторы.

Мероприятие начнется 21 сентября в 12:00 по адресу: г. Балашиха, ул. Луговая, 2Е.

Участие бесплатное, нужно пройти регистрацию.

Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный — это одна из самых популярных зон семейного отдыха в Балашихе. В парке есть развитая инфраструктура для активного отдыха, дорожки для велосипедов и самокатов, включая лыжероллерную трассу, спортивные площадки, веревочный парк и ролледром. Работают прокат и кафе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.