В Павловском Посаде завершились съемки детского фильма об истории города

«Юные актеры очень старались. Нами была снята финальная сцена. Уходим в пост-продакшн», — сказала главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница.

Анна Андреевна выражает благодарность всему коллективу телеканала «Радуга» за работу и творческий подход к ней, а также компании «Сплав», Павлово-Посадскому ДРСУ, депутату Государственной Думы Геннадию Панину, депутату МОД Линаре Самединовой, Павлово-Посадскому Музейно-выставочному комплексу и лично Ирине Ушаковой, Администрации Павлово-Посадского городского округа, театральному коллективу " СказкаГрад» ДК «Филимоновский и " Веретено» школа номер 9, а также талантливому композитору Денису Тихонову, талантливой певице Марине Мартыновой.

В фильме зрителей ждут новые герои, оригинальный сценарий, душевная музыка.

В этот раз вместе с юными павловопосадцами в съемках приняли участие профессиональные артисты. Сюжет пока держится в секрете, известно только то, что главные герои совершат увлекательное путешествие, в котором у них появится уникальная возможность узнать много нового из истории Павловского Посада.

Первый киноопыт — художественный фильм — сказка «Волшебный платок», премьера которого состоялась 1 марта, уже стал участником нескольких кинофестивалей. В номинации «Лучший фильм для детей и подростков» на фестивале «Белая птица» XI Всероссийский кинофестиваль «Белая Птица», прошедшего в Казани фильм из Павловского Посада стал победителем.

Также он стал лучшим в номинации «Фильм для детей» на Международном фестивале кино «Мосты», который прошел в Санкт — Петербурге. Уже совсем скоро фильм увидят в Казахстане, так как он стал финалистом конкурса туристских видеороликов «Диво мира».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.