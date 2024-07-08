В Павловском Посаде прошел концерт в преддверии Дня семьи, любви и верности

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада в городском парке культуры и отдыха прошел концерт в предверии Дня семьи, любви и верности.

Творческие коллективы Дворца культуры «Павлово-Покровский» дарили жителям и гостям нашего городского округа праздничное настроение.

На сцене выступали:

Коллектив детского эстрадного вокала «FORTE», руководитель Юлия Долбусина;

Шоу-группа JACKSON STREET, руководитель Евгения Баранок;

Коллектив современного танца «Контраст», руководитель Наталья Шутегова.

Ведущей праздника стала Евгения Баранок.



"От всей души, поздравляем Вас с замечательным праздником! Пусть в ваших семьях вечно живут вера в друг друга, надежда на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь», — сказала Баранок.

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