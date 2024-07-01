В Павловском Посаде прошел фестиваль уличных культур «Стоп-кадр»

На территории сквера Дома-музея В. В. Тихонова были открыты площадки, где каждый мог найти что-то интересное для себя.

В конкурсной программе приняло участие четверо граффистов. Гостями программы фестиваля стали: NNK_Project-Дмитрий Ларичев, танцующий флейтист; Студия праздника «Позитифф»; Free Dance Crew; Студия Брейк-Данса « Люди ночи»; Живая музыка от ВИА Кабаре «Огонек».

В завершении праздника всех ждали увлекательные дворовые игры, уличные музыканты, уличная музыка, уличные танцы, занимательные мастер-классы, беспроигрышная лотерея и много всего интересного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.