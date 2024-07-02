В Павловском Посаде состоялась встреча с поэтом Вадимом Беловым

В Центральной библиотеке Павловского Посада состоялась удивительная музыкально-поэтическая встреча с поэтом Вадимом Беловым, во время которой он представил свои произведения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие посетили выдающийся российский писатель Владислав Анатольевич Бахревский и поэтесса Ольга Воробьева-Бахревская.

Звучали прекрасные песни на стихи павловопосадских авторов в исполнении Ирины Бирюк.

Также поэты и писатели провели увлекательную беседу о культуре и литературе, делились своим видением настоящего и будущего.

Владислав Бахревский и Ольга Воробьева-Бахревская тоже порадовали слушателей своими произведениями.

«Отрадно, что наша библиотека становится местом притяжения таких замечательных людей. Вадим Белов наш давний друг, с многолетним опытом и безграничным талантом. Все наши встречи проходят в теплой, дружеской обстановке. Приятно послушать уже знакомые произведения и познакомиться с новыми творениями», — сказала Элла Демидова.

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