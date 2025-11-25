В Павловском Посаде состоялась премьера спектакля «Родители НЕ поймут…»

Пьеса под названием «Родители НЕ поймут…» («Остров 13») раскрывает вечные проблемы молодого поколения, для которого важно выразить благодарность родным и близким. Эта трогательная драма побуждает задуматься о ценности искренних чувств и теплых слов, которые зачастую остаются невысказанными в повседневной суете и заботах.

Главная идея спектакля — напоминание о необходимости ценить близких здесь и сейчас, пока есть возможность открыто выразить свою признательность.

Режиссером этого уникального проекта выступила талантливая постановщица театра «Лебедь» — Ольга Дмитриевна Шляхтенкова. Ее мастерство придало спектаклю особую эмоциональную глубину и выразительность, позволяя зрителям полностью погрузиться в атмосферу.

Молодые актрисы театра продемонстрировали высокий профессионализм и умение ярко воплощать образы героев пьесы.

Зрители высоко оценили мастерство актеров и режиссуру Ольги Шляхтенковой. Многие делились своими впечатлениями, отмечая, что «эта постановка глубоко задела их сердце и заставила задуматься о собственной семье и родителях».

