В Павловском Посаде прошел первый Открытый патриотический фестиваль «С Россией в сердце»

15 апреля в Кузнецовском Доме культуры Павлово-Посадского городского округа прошел первый Открытый патриотический фестиваль «С Россией в сердце», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль объединил абсолютно разных участников не только из Павлово-Посадского городского округа, но и из других ближайших городов Московской области и города Москвы.

В этот день артисты поразили гостей разнообразием творческих номеров. Публика насладилась не только русскими народными танцами, вокальными номерами, игрою на гармони и бубнах, но и увидела номера с искусством владения казачьих сабель.

Все выступления были проникновенными и очень эмоциональными, наполненными отвагой, чувством патриотизма, теплотой и любовью к Родине, и потому не оставили равнодушным ни одного зрителя! По итогам Открытого патриотического фестиваля «С Россией в сердце» его участники были отмечены заслуженными наградами.

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