В Павловском Посаде прошел конкурс «Парад-Алле» с 130 участниками

Финал XVI областного конкурса циркового искусства «Парад-Алле» прошел во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. В очном этапе выступили более 130 юных артистов из 12 муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс стал одним из самых массовых за последние годы. Из 60 заявок в финал прошли 17 коллективов. На сцене выступили участники в возрасте от 5 до 20 лет. Жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели циркового искусства Валентина Савина, Евгений Маликов и Марина Осинская, оценивало исполнительский уровень, сценическую культуру, эмоциональность, актерское мастерство, оригинальность реквизита и режиссерские решения.

Участники соревновались в номинациях «Лучший творческий коллектив» для групп до 30 человек и «Лучший исполнитель в жанре» для солистов и дуэтов. Гран-при получил образцовый коллектив «Цирковая студия «Пилигрим» ДК «Павлово-Покровский» под руководством Наталии Рожковской и Алины Поповой.

Лауреатами I степени стали студия цирковой гимнастики «Грация» из Воскресенска и эстрадно-цирковая студия «Синяя птица» из Коломны. Лауреатами II и III степени признаны коллективы и исполнители из Коломны, Подольска, Королева, Щелкова и других округов. Все участники получили дипломы и портативные музыкальные колонки, победителям вручили кубки и дипломы министерства культуры и туризма Московской области.

Для руководителей и артистов также организовали мастер-классы и круглый стол. Участники студии «Пилигрим» провели открытый урок по жонглированию. Полный список лауреатов опубликован в официальных группах ДК «Павлово-Покровский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.