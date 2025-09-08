Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

6 сентября в Павловском Посаде прошел фестиваль рок-музыки «РОК ФЕСТ 2.0». На летней сцене в городском парке культуры и отдыха выступили молодые, яркие и очень талантливые ребята из городов Восточного Подмосковья. Хедлайнером рок-фестиваля стала группа «WastedSky», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для нашей семьи рок играет огромную роль. С супругой мы познакомились на рок-концерте. С того дня посещение подобных вечеров стало доброй традицией. Особенно приятно слушать хиты наших павловопосадских групп. Ребята очень талантливые. Желаем их успехов в дальнейшем развитии, творческого вдохновения и ярких хитов», — сказал Алексей Иванов.

Новые песни и уже известные всем хиты звучали в этот вечер со сцены в городском парке.

«В этом году мы постарались подобрать для наших гостей самые разнообразные команды и музыкальные стили, расширили количество групп, улучшили сцену и звук! Все для того, чтобы наши гости, насладились драйвом и получили сильный заряд энергии от этого мероприятия» — отметили организаторы фестиваля «РОК ФЕСТ 2.0».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.