В Павловском Посаде проходит фотоконкурс

Конкурс фотографий об истории городского Парка «Я не верю словам. Я доверяю фотографиям» проходит в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

В конкурсе могут принимать участие жители городского округа, в том числе, учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Тематика фотографий, предоставляемых на конкурс (номинации):

«Птицы нашего парка»;

«Яркие образы наших праздников» (мероприятий);

«Парк спортивный»;

«Мы любим наш Парк таким…»;

«Дети в Парке».

Специальная номинация — фотографии парка, хранящиеся в семейном альбоме (старые, оцифрованные) фотографии.

Количество фоторабот не ограничено. Желательно придумать оригинальное название фотосюжета.

Для участия в конкурсе необходимо в сроки не позднее 25 августа 2024 г. (включительно) предоставить выполненную работу: фотографию, скан с фотографии и Заявку в электронном виде по е-mail адресу: parkpp1@mail.ru с пометкой: Фотоконкурс.

Итоги конкурса будут подведены 31 августа в День города. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в Городской Парк Павловского Посада (МУК «Дирекция парков», г. Павловский Посад, ул. Кирова, 85, с 11:00 до 17:00, кроме воскресенья); телефон: 2-12-96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.