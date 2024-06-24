В Павловском Посаде проходит фотоконкурс
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
Конкурс фотографий об истории городского Парка «Я не верю словам. Я доверяю фотографиям» проходит в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.
В конкурсе могут принимать участие жители городского округа, в том числе, учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Павлово-Посадского городского округа Московской области.
Тематика фотографий, предоставляемых на конкурс (номинации):
- «Птицы нашего парка»;
- «Яркие образы наших праздников» (мероприятий);
- «Парк спортивный»;
- «Мы любим наш Парк таким…»;
- «Дети в Парке».
Специальная номинация — фотографии парка, хранящиеся в семейном альбоме (старые, оцифрованные) фотографии.
Количество фоторабот не ограничено. Желательно придумать оригинальное название фотосюжета.
Для участия в конкурсе необходимо в сроки не позднее 25 августа 2024 г. (включительно) предоставить выполненную работу: фотографию, скан с фотографии и Заявку в электронном виде по е-mail адресу: parkpp1@mail.ru с пометкой: Фотоконкурс.
Итоги конкурса будут подведены 31 августа в День города. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в Городской Парк Павловского Посада (МУК «Дирекция парков», г. Павловский Посад, ул. Кирова, 85, с 11:00 до 17:00, кроме воскресенья); телефон: 2-12-96.
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