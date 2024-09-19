В Павловском Посаде представлена уникальная коллекция

Уникальная коллекция русской одежды Александра Яковлевича Колесникова представлена сейчас в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

27 сентября в выставочном зале так же состоится интереснейшая встреча с куратором выставки, хранителем данной коллекции Натальей Бахромкиной. Всех желающих приглашаем посетить это мероприятие, которое начнется в 17:00.

Немного расскажем об авторе данной коллекции. Александр Яковлевич Колесников (1943-2011) — заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, Народный мастер России. Целью всей его жизни стало возрождение традиционного узорного ткачества и костюма Северной Руси допетровского времени. Силами А. Я. Колесникова и его учеников сформирована уникальная коллекция традиционной русской одежды, аналогов которой нет ни в одном музее мира.

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