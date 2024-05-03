В Павловском Посаде подвели итоги кинофестиваля «17 мгновений…» им Тихонова

Завершился VIII международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. 28 апреля в ДК «Октябрь» Павловского Посада состоялась торжественная церемония закрытия, на которой объявили имена победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Церемонию закрытия провели президент фестиваля, продюсер, актриса Анна Тихонова и актер театра и кино Юрий Батурин. Поздравить и наградить победителей приехали глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и его заместитель Светлана Аргунова; заслуженный деятель культуры РФ, продюсер, актриса Лариса Преториус; композитор, автор и исполнитель песен Ирина Шведова; президент благотворительного фонда имени Микаэла Таривердиева, музыковед Вера Таривердиева; актер, режиссер, композитор Николай Вороновский; российский актер театра и кино Павел Трубинер; члены жюри фестиваля: директор Гильдии киноактеров России Валерия Гущина, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина; председатель жюри кинофестиваля народный артист РФ, режиссер и актер Николай Бурляев. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион по фигурному катанию, режиссер фильма-участника фестиваля «Времена года» Максим Шабалин, который накануне представил свой фильм вместе с женой, актрисой Ириной Гринева.

Гран-при фестиваля получил сериал «Операция Неман» режиссера Сергея Виноградова. Приз «За лучший сериал» достался сериалу «Банда «ЗИГ ЗАГ» режиссера Виталия Воробьева. Приз за лучшую режиссерскую работу имени Татьяны Лиозновой был присужден Наталье Гугуевой за фильм «Туман». Приз имени Станислава Ростоцкого за оптимистичное одухотворяющее кино получил фильм «Дитя небес» режиссера Асели Жураевой. Призом за лучшую музыку к фильму имени Микаэла Таривердиева наградили Ивана Бурляева, Михаила Соболева, Сергея Фарафонова, Арсения Смирнова, Данилу Борисова, Якова Александрова за музыку к фильму «Времена года» режиссера Максима Шабалина. Приз за лучший сценарий имени Юлиана Семенова отдали Наталии Мещаниновой, фильм «Край надломленной Луны» режиссера Светланы Самошиной. Диплом «Первое мгновение» за режиссерский и сценарный дебют вручили Тинатин Баркалая, фильм «Сказки Гофмана». Лучшей актерской работой признана работа Анны Шевелевой в фильме «Край надломленной Луны». Лучшей операторской работой — работа Александра Кузнецова в фильме «Времена года».

«Для зрителей наш кинофестиваль стал возможностью окунуться в мир кино и насладиться просмотром картин разных жанров и направлений — от эмоциональной драмы до захватывающих приключений. Мы уверены, что яркие моменты и положительные эмоции еще долгое время будут сопровождать всех, кто посетил фестиваль», — подчеркнула президент фестиваля Анна Тихонова.

Внеконкурсные специальные призы кинофестиваля «Кумир поколения» вручили народному артисту РФ, режиссеру и актеру Николаю Бурляеву; «Гордость России» — Большому детскому хору Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР имени В. С. Попова. Совместным призом кинофестиваля «17 мгновений…» и фестиваля БРИКС «За гуманизм в киноискусстве» награжден актер, режиссер и телеведущий Александр Галибин.

Член жюри фестиваля оператор Игорь Клебанов отметил сильный состав программы кинофорума.

В рамках фестиваля прошли кинопоказы, конкурс актерской песни «Эх, яблочко», мастер-классы по мультипликации для детей, театральные спектакли и показ документального кино.

Впервые была представлена программа «Кинотуризм в усадьбах Подмосковья». Участники и гости фестиваля в дни работы кинофорума посетили исторические места, где проходили съемки известных российских кинокартин. В последний день фестиваля в музее-заповеднике А. С. Пушкина Вяземы-Захарово состоялось первое мероприятие новой программы — встреча с народным артистом РФ Юрием Черновым, партнером Вячеслава Тихонова по фильму «Доживем до понедельника», который поделился воспоминаниями о работе с мастером.

VIII Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова прошел при поддержке министерства культуры РФ, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, Союза кинематографистов РФ, киноконцерна «Мосфильм» и ООО «Кортис».

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