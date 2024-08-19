Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

В Павловском Посаде открыт набор мужчин и женщин в хор русской песни «Напев»

В Павловском Посаде хор русской песни «Напев» приглашает в свои ряды мужчин и женщин от 55 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Пение — отличный способ провести свободное время с пользой не только для души, но и для тела. Если заниматься этим регулярно, то хорошее здоровье и бодрый настрой станут Вашими постоянными спутниками. Участники Хора являются регулярными участниками городских мероприятий, принимают активное участие в жизни нашего дома культуры», — отмечают руководители хора.

Занимаясь хоровым вокалом каждый сможет развить музыкальный слух, чувство ритма, научиться правильному дыханию, а главное провести время в отличной компании.

Занятия проходят в понедельник (15.00 — 17.00) и четверг (15.00 — 17.00) на бесплатной основе.

Запись и консультация по телефону: 8-915-071-68-87.

Встреча состоится 24 августа в 12:00 на Дне открытых дверей по адресу г. Павловский Посад ул. Интернациональная д. 34А ДК «Ленский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию директоров ДК и парков. Глава региона отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.