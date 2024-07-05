В Павловском Посаде открылась выставка «Легенда о Коловрате»

В Павлово-Посадском историко-художественном музее открылась выставка «Легенда о Коловрате», иллюстраций к одноименному мещерскому сказу, автор Юрий Белоусов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Евпатий Коловрат — легендарный русский богатырь XIII века, о котором рассказывается в «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий во главе небольшого отряда русских воинов героически сражался и погиб в битве с татаро-монголами, отомстив им за уничтожение Рязани в 1237 году.

«„Приглашаю Вас посетить мою выставку. Я впервые в Павловском Посаде и очень надеюсь, что жители и гости округа оценят мои работы. Благодарю за организацию выставки,

Коллектив Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, Ирину Ушакову, Елену Бакшееву и Московскую областную организацию Союза писателей России МОО СПР“, — отметил Юрий Белоусов.

Выставка находится по адресу: Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 38, Историко-Художественный музей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для гостей Подмосковья этим летом подготовили уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.