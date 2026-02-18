В Павловском Посаде открылась выставка декоративно-прикладного искусства о Масленице

В Павловском Посаде 18 февраля в Историко-художественном музее открылась выставка «А коту все Масленица!», на которой представлены работы более 160 участников из города и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Историко-художественном музее Павловского Посада 18 февраля состоялось открытие выставки декоративно-прикладного и народного творчества «А коту все Масленица!». Экспозиция проводится более 10 лет и направлена на популяризацию туристических брендов округа.

На выставке представлены более 300 работ, выполненных жителями города, образовательными и досуговыми учреждениями, а также мастерами из ближайших районов Подмосковья. Экспонаты созданы в различных техниках: художественная аппликация, вышивка, валяние по шерсти, роспись по ткани и другие.

Основные номинации конкурса включают лучшую кошку-игрушку, панно, картину, коллекцию кошек, оригинальное использование туристических брендов, лучшую фотографию, оригинальность идеи и композиционное решение. Посетители отмечают разнообразие техник и теплую атмосферу выставки.

Выставка будет работать до конца марта 2026 года по адресу: Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 38. За дополнительной информацией можно обратиться в Историко-художественный музей. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.