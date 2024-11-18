В Павловском Посаде открылась арт-выставка «В поисках пейзажа»

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде состоялось торжественное открытие арт-выставки «В поисках пейзажа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 20 художников представили свои работы — это живописцы, художники-модельеры, фотографы, художники по тканям, дизайнеры.



На выставке экспонирована уникальная работа Борисовича Юмашева (1902–1988), Героя Советского Союза (1937), летчика-испытателя (1940), члена союза художников СССР (1946), ученика Р. Р. Фалька. Также в экспозиции представлены работы Елены Ивановны Гориной (1954–2021), реставратора и живописца, видной представительницы Московской школы живописи.

Куратор арт-выставки — Вера Владимировна Калмыкова, кандидат филологических наук, член союза писателей России.

Выставка продлится до 15 декабря.

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