В Павловском Посаде наградили работников культуры 24 марта

сегодня в 17:42

Торжественное мероприятие ко Дню работника культуры прошло 24 марта во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. Работникам отрасли вручили награды и организовали праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» чествовали работников культуры, которые сохраняют традиции и развивают творческую жизнь округа. Заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова поблагодарила представителей отрасли за вклад в духовное развитие территории.

«В преддверии Дня работника культуры мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим героям — людям искусства, хранителям традиций, тем, кто делает жизнь нашего округа ярче и духовно богаче», — отметила Светлана Аргунова.

На сцене вручили заслуженные награды сотрудникам учреждений культуры. С праздником их также поздравила депутат Московской областной думы Линара Самединова.

Подарком для гостей стало выступление коллектива «Рок-балалайка» Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии. Концерт объединил народные мотивы и современное звучание.

«Дорогие работники культуры Павлово-Посадского городского округа! Ваш труд — это не просто профессия. Это сердце нашего народа, его память и его будущее», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Он подчеркнул, что модернизация отрасли позволяет обновлять материально-техническую базу учреждений и создавать современные условия для творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.