В Павловском Посаде 29 июня пройдет фестиваль уличных культур

В сквере у дома-музея В. В. Тихонова в городском округе Павловский Посад 29 июня пройдет фестиваль уличных культур «Стоп-кадр». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили программу, посвященную направлениям уличной культуры. Все участники смогут познакомиться с основами граффити, видами уличных танцев, творчеством уличных музыкантов, играми и другими мероприятиями. При этом на фестивале пройдет беспроигрышная лотерея, а также анимационная программа для детей.

Начало фестиваля в 15:00. Вход свободный. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Дом-музей В. В. Тихонова является большим мультимедийным комплексом. В экспозиции представлены личные вещи советского и российского актера Вячеслава Васильевича Тихонова. Посетителя смогут ознакомиться с письмами актера, кинематографическими костюмами, фотографиями из личного архива, с государственными наградами и другими предметами, олицетворяющими его личность.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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