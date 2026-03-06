В Павлово-Посадском округе проведут лекцию к 140-летию Фаворского

Видеолекция к 140-летию художника Владимира Фаворского пройдет 11 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе. Мероприятие состоится в 16.00 в рамках проекта «Успех в единстве поколений», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владимир Фаворский — советский и российский художник, график и педагог, мастер гравюры и сценограф, представитель династии Шервуд. Он был внуком живописца, архитектора и скульптора Владимира Иосифовича Шервуда — автора проекта здания Исторического музея на Красной площади в Москве.

Фаворский возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве и создал отечественную школу книжной иллюстрации. Он работал в технике ксилографии, предпочитал черно-белое исполнение — черные штрихи на белом фоне. Как сценограф художник подготовил эскизы костюмов и декораций к спектаклям «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Мольба о жизни» Ж. Деваля и другим постановкам.

Участникам видеолекции расскажут о творчестве Фаворского как иллюстратора детской и взрослой литературы, его педагогической деятельности и учениках, а также о вкладе мастера в развитие русского искусства. Мероприятие рассчитано на аудиторию 12+. Подробности опубликованы в телеграм-канале выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.