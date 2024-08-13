В Павлово-Посадском округе прошли постановки спектаклей от театра «Серебряные крылья»

В доме-музее В. В. Тихонова Павлово-Посадского городского округа прошли постановки спектаклей от театра «Серебряные крылья». Коллектив представил на суд зрителей сразу два спектакля: сказку «Ой, боюсь» и фантасмагорию «Марьино поле». Руководитель постановок — Марина Владимировна Котельникова, передает пресс-служба администрации городского округа.

Молодежный театр «Серебряные крылья» и театральная студия «Лик», лауреаты фестиваля-конкурса «Лик» любительских театральных коллективов подготовили для детей и взрослых спектакль «Ой, боюсь. История про ночные страхи», режиссером которого выступила Надежда Киндерова.

Особые эмоции у зрителей вызвал спектакль «Марьино поле». Как рассказала Марина Котельникова, они выбрали для постановки пьесу Олега Богаева из-за того, что проходя через испытания, героини повествования не утрачивают способность любить, ждать, надеяться и верить.

По сюжету спектакля одной из главных героинь — Марье — является покойный муж с «благой вестью» о том, что все павшие на войне солдаты живы и вернутся домой. Поверив в это, Марья с подругами отправляется в путь — на станцию встречать мужей. Путешественницы идут через дремучие леса, плывут через реку, а по дороге им встречается всякая нечисть и такие исторические персонажи, как Сталин, Берия, Гитлер, Геббельс.

По словам актрисы Елены Воронич, сыгравшей в постановке Прасковью, сегодня женщины также ждут возвращения мужей с территории проведения спецоперации.

В постановках театра «Серебряные крылья» участвуют дети из театральной студии, профессиональные актеры, молодежь. Театру более 15 лет. Актеры играют спектакли на сценических площадках Подмосковья, Москвы и других городов.

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