В Павлово-Посадском округе прошел «Бывалинский фестиваль кузнецов»

Юбилейный XX Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства состоялся 7 июня на территории Никитского Бывалинского женского монастыря в Павлово-Посадском округе. В открытии приняли участие депутат Московской областной думы Линара Самединова и председатель совета депутатов Роман Тикунов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел на гостеприимной земле Никитского Бывалинского женского монастыря и стал значимым событием для округа и всего Подмосковья. За 20 лет он превратился из небольшого праздника в международную площадку, которая ежегодно объединяет мастеров из разных регионов России и зарубежных стран.

Юбилейный форум подчеркнул важность сохранения и развития кузнечного ремесла — одного из древнейших на Руси. Проведение такого мероприятия в Павлово-Посадском округе стало возможностью продемонстрировать традиции и художественные возможности русского кузнечного искусства.

В рамках фестиваля мастера создали новые арт-объекты, которые пополнили местное наследие. Кованый мост у часовни 1812 года в Павловском Посаде стал символом прочности и красоты, а кованая остановка у Никитского Бывалинского монастыря — примером сочетания функциональности и традиционного художественного исполнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.