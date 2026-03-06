В Павлово-Посадском округе пройдет лекция к 140-летию Фаворского

Видеолекция к 140-летию со дня рождения художника Владимира Фаворского пройдет 11 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе. Мероприятие организуют в рамках проекта «Успех в единстве поколений», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владимир Фаворский — советский и российский художник, график, мастер гравюры, сценограф и педагог. Он был представителем династии Шервуд, внуком живописца, архитектора и скульптора Владимира Иосифовича Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади в Москве.

Фаворский возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве и создал отечественную школу книжной иллюстрации. Он работал в технике ксилографии — гравирования по деревянной основе, предпочитая черно-белую манеру исполнения. Как сценограф художник подготовил эскизы костюмов и декораций к спектаклям «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Мольба о жизни» Ж. Деваля и другим постановкам.

Участникам видеолекции расскажут о творчестве Фаворского как иллюстратора детской и взрослой литературы, его педагогической деятельности и учениках, а также о вкладе мастера в развитие русского искусства. Начало мероприятия — в 16.00. Возрастное ограничение 12+. Подробности опубликованы в телеграм-канале выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.