В Павлово-Посадском округе открыли выставку Ирины Трошкиной

Выставка памяти художника Ирины Трошкиной открылась в Выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде и продлится до 30 июля 2026 года. В экспозиции представлено 66 работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция посвящена творческому наследию Ирины Дмитриевны Трошкиной. Посетители могут увидеть более шестидесяти произведений, среди которых пейзажи и натюрморты. Работы позволяют погрузиться в художественный мир автора, для которой живопись была главным делом жизни.

Ирина Трошкина родилась 22 июля 1968 года в Павловском Посаде. С детства увлекалась рисованием и занималась в художественном кружке под руководством заслуженного художника России Ю. А. Федоренкова. Творческие способности она унаследовала от отца, чьи родственники работали художниками киностудии «Союзмультфильм».

По профессии Ирина Дмитриевна была фельдшером-акушером, работала в московском роддоме № 70, затем — медработником в школе Павловского Посада. После травмы позвоночника, полученной в 2007 году в результате автомобильной аварии, она продолжила заниматься творчеством, преподавала рисование в воскресной школе, проводила мастер-классы, оформляла декорации и помогала украшать храм к праздникам.

Работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Она была членом международного художественного фонда России, лауреатом международной премии «Филантроп», обладателем статуэтки Ника на первых Международных Парадельфийских играх. В 2019 году на Параартиаде Москвы и Московской области заняла первое место в номинации «Живопись».

«66 работ представлены на выставке, и все они поистине неповторимы. В каждую картину Ирина Дмитриевна вложила часть своей души и тепла», — отметили сотрудники выставочного зала «Дом Широкова».

Выставка открыта для посетителей с возрастным ограничением 0+. Подробности можно уточнить в выставочном зале.

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