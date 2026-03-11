В Павлово-Посадском округе откроется выставка Владимира Самодеева

Персональная выставка заслуженного художника России Владимира Самодеева «Цветы» откроется 14 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе. В экспозицию вошли 40 работ, созданных с натуры. Выставка будет работать до 28 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция под названием «Цветы» объединяет 40 живописных работ и выстроена как своеобразный «цветочный ковер».

По замыслу организаторов, такое художественное решение должно создать у посетителей весеннее настроение и подчеркнуть разнообразие природных форм и оттенков. Все представленные портреты цветов написаны с натуры, что придает работам особую выразительность и достоверность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.