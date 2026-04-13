В Павлово-Посадском округе наградили победителей конкурса о космосе

В музее космонавта Валерия Быковского в Павлово-Посадском округе накануне Дня космонавтики наградили победителей конкурса «Дорога в космос». В нем участвовали дети из Подмосковья и Республики Саха, всего поступило 287 работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам отбора дипломами и памятными подарками отметили 103 конкурсантов. В партии подчеркнули, что поддержка детских инициатив и талантов остается одним из приоритетов, а подобные проекты помогают школьникам поверить в собственные силы и раскрыть способности.

На церемонии присутствовали почетные гости, чья профессиональная деятельность связана с авиацией и космосом. Среди них — Наталья Валерьевна Быковская, член семьи Валерия Федоровича Быковского, военный летчик первого класса гвардии подполковник Павел Михайлович Шелепов, участник связи 4-го центра и участник посадки «Бурана» Святослав Валентинович Борисов, а также ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке Александр Павлович Калугин.

Организаторы отметили, что мероприятие стало не только награждением, но и праздником, объединившим разные поколения и вдохновившим детей на новые достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.