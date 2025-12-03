В парке Жуковского открыли зимний сезон и резиденцию Деда Мороза 1 декабря

Открытие зимнего сезона прошло 1 декабря в городском парке Жуковского в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Гости увидели запуск резиденции Деда Мороза, зажжение елки и праздничную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском парке Жуковского 1 декабря состоялось открытие зимнего сезона. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Жители и гости города посетили открытие резиденции Деда Мороза, увидели запуск его почты и отправку первых писем, зажжение елки, творческий мастер-класс от «Умной крохи» и анимационную программу.

В течение всей зимы в парке будут проходить тематические мероприятия. Анонсы появятся в телеграм-канале главы округа Андроника Пака, а также в каналах администрации и парка.

В этом сезоне в парке планируют обустроить лыжную трассу при подходящей погоде. На стадионе «Метеор» зальют каток с натуральным льдом, а у входа в парк установят инсталляцию «Подарок с мишкой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.