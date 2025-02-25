В парке Ступина состоятся народные масленичные гуляния

Народные гуляния соберут ступинцев и гостей округа в парке Островского 2 марта. Молодежная площадка ждет всех желающих у веранды, с полудня здесь можно окунутся в атмосферу традиционного русского праздника Масленицы и принять участие в разнообразных активностях (6+), сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ступинская молодежь приготовила насыщенную и увлекательную программу, которая не оставит равнодушным никого», — рассказала специалист по работе с молодежью Алина Горбачева.

Посетителей ждут яркие фотозоны, которые станут отличным местом для создания памятных снимков. Любителей традиционных масленичных развлечений ждут забавы «Лавка желаний» и «Магнит удачи», где каждый сможет загадать желание, которое, по поверью, сбудется.

Будут работать мастер-классы «Красивая масленица» по изготовлению масленичного чучела, «Народные промыслы» и «Оберег из соломы», где можно создать сувениры на память о празднике.

Интерактивные площадки погрузят гостей в разные эпохи и миры. «Остров живой истории» расскажет о зарождении ремесел в древности, площадка «Русь изначальная» в костюмированной форме поведает о масленичных традициях прошлых веков, «Иллюзия» увлечет в мир головоломок и развивающих игр.

Для самых активных подготовлены состязания «Полет на метле», «Сила в блинах», «Играй, Масленица», «Скороходы» и «Каша из печи» — отличная возможность проявить ловкость, силу и командный дух.

️В праздничном шатре каждый сможет угоститься горячими блинами, ароматными баранками и чаем из самовара.

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