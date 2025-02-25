В парке Солнечногорска состоятся бесплатные мероприятия на текущей неделе

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» с 24 февраля по 2 марта в парке культуры и отдыха состоятся различные мероприятия. Для жителей и гостей муниципалитета вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Для детей подготовили занятие по шахматам, мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Весенние коты», игровую программу «Весну звали» и мастер-класс «Топер «Солнышко». Всей семьей можно посетить зарядку «Встречаем весну», игровую программу «Сказочная масленица» и экскурсию «Знакомство с парком». Также состоится традиционный забег ParkRun.

«Началась Масленичная неделя. Погода дарит много солнечных дней — это отличная возможность всей семьей весело проводить зиму. Подготовлены разнообразные мероприятия, чтобы каждый смог найти что-то интересное и новое для себя и своих детей», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в телеграм-канале: https://t.me/park_soln.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.