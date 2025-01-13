В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа запланированы мероприятия

С 13 по 19 января в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад жителей и гостей округа ждут развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

13 и 16 января с 19:00 до 20:00 в ДЦ «Под Крышей» пройдет «Танцевальный фейерверк». 14 января с 18:30 до 19:30 и 18 января с 10:00 до 11:00 для всех желающих состоится мастер-класс по фигурному катанию на катке парка.

15 января с 11:30 до 12:30 в ДЦ «Под Крышей» пройдут бальные танцы от клуба «Активное долголетие», а в 14:00 начнется лекторий на тему: «Золотой век русского бисера».

18 января с 9:00 до 9:40 пройдут еженедельные старты «5 верст», с 12:00 до 13:00 — «Очумелые ручки» в ДЦ «Под Крышей».

18 января с 12:00 до 14:00 в парке состоится мероприятие «Ледяное искусство», в рамках которого на катке парка профессиональные фигуристы «Чемпионы на льду» выступят с показательными выступлениями. Пройдет мастер-класс для начинающих «Первые коньки» на катке. Будет работать фотозона «На пьедестале» у новогодней елки. Состоятся веселые старты хоккеистов для всех желающих и анимационная программа «Стартуют все!».

19 января с 12:00 до 13:00 состоится кинопоказ в ДЦ «Под Крышей».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.