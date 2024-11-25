В парке Реутова отпраздновали День матери
Фото - © Администрация Реутов г. о.
В Центральном парке Реутова состоялось мероприятие под названием «Для милых мам», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей и гостей наукограда организовали разные тематические локации: зажигательная тренировка по зумбе, лекторий и арт-терапия с сертифицированными психологами. Юные гости мастерили открытки и подарки для своих любимых мам.
Музыкальный сюрприз для матерей городского округа устроил Глеб Иванов. После этого на сцену вышел творческий коллектив мам «РеМикс».
Гости парка посетили фотовыставку «Моя любимая мама», а на ярмарке мастеров смогли приобрести подарки и сувениры ручной работы.
В атмосфере радости и уюта каждый смог ощутить тепло материнской любви и признательности. Многие семьи остались довольны и унесли с собой не только подарки, но и новые впечатления и положительные эмоции.
В День матери Центральный парк городского округа Реутов посетили более 500 человек.
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