В парке Реутова отпраздновали День матери

Для жителей и гостей наукограда организовали разные тематические локации: зажигательная тренировка по зумбе, лекторий и арт-терапия с сертифицированными психологами. Юные гости мастерили открытки и подарки для своих любимых мам.

Музыкальный сюрприз для матерей городского округа устроил Глеб Иванов. После этого на сцену вышел творческий коллектив мам «РеМикс».

Гости парка посетили фотовыставку «Моя любимая мама», а на ярмарке мастеров смогли приобрести подарки и сувениры ручной работы.

В атмосфере радости и уюта каждый смог ощутить тепло материнской любви и признательности. Многие семьи остались довольны и унесли с собой не только подарки, но и новые впечатления и положительные эмоции.

В День матери Центральный парк городского округа Реутов посетили более 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.