В парке «Покровский» каждую неделю проходят мероприятия для всей семьи

25 и 26 января в парке «Покровский» в Хотькове для жителей округа подготовили развлекательные, физкультурно-спортивные и культурно-просветительские мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботу, 25 января, с 11:30 до 12:30 состоится зимняя зарядка на центральной площади с тренером Татьяной Генераловой. С 12:00 до 13:00 в клубе «Шкатулочка» пройдут уроки мастерства «Парк учит творить» с наставником Татьяной Фадеевой. С 12:00 до 15:00 на центральной площади пройдет общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк». А с 12:30 до 13:30 пройдет игровая программа «Мультландия» с тренером Татьяной Генераловой на катке парка.

В воскресенье, 26 января, на центральной площади с 11:30 до 12:30 пройдет зимняя зарядка с тренером Татьяной Генераловой. С 12:00 до 13:00 в клубе «Шкатулочка» мастер Александр Мешалкин проведет занятие «Авторская столярная мастерская». А с 12:30 до 13:30 пройдут подвижные и командные игры «Ледовая дружина» на катке парка с тренером Татьяной Генераловой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.