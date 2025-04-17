В парке «Патриот» в Кубинке 19 апреля пройдет бесплатный концерт вокальной музыки

Жителей и гостей Одинцовского округа приглашают на бесплатный концерт вокальной музыки «Мелодии русской души», который пройдет в парке «Патриот» в Кубинке 19 апреля. Начало в 15:00. Концерт вокальной музыки погрузит слушателей в атмосферу гармонии и искренности, где каждый голос звучит словно отдельная история, полная эмоций и переживаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сцене выступят — Елена Князькова (сопрано), Михаил Логанов (баритон), Анна Котенева (фортепиано).

Традиционно мероприятие пройдет в рамках проекта «Музыкальный салон «Классика рядом», реализуемого департаментом культуры министерства обороны РФ, Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского и фондом развития культуры «Во благо».

Подробнее о том, как добраться до парка, читайте на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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