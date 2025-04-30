В парке «Москино» покажут подробную реконструкцию установки Знамени Победы

сегодня в 15:08

Проработанную реконструкцию штурма Рейхстага армией СССР и установку Знамени Победы покажут в кинопарке «Москино». Постановка называется «Победа! Знамя над Рейхстагом», сообщается на сайте мэра столицы.

Реконструкцию будут демонстрировать с 1 по 11 мая. Ее срежиссировал Игорь Угольников.

В постановке поучаствуют народные артисты РФ, каскадеры, военная техника, музыканты. Будет применяться и компьютерная графика.

Премьера намечена на 1 мая. В эту дату в 1945 году армия СССР проводила штурм Берлина.

На площадке под названием «Рубежи обороны» возвели копию здания Рейхстага в первый день штурма. На Королевской площади сделали ямы, как те, что появились от снарядов танков.

Напротив «Рейхстага» сделали трибуны, рассчитанные на 500 зрителей.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.