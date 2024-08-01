В парке Лобни пройдет музыкально-поэтический вечер 2 августа

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня состоится музыкально-поэтический вечер. Принять участие в нем могут все любители живой музыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечер организуют активисты «Молодой гвардии Единой России». По их словам, с собой участники могут принести гитару или другой музыкальный инструмент, сборник любимых песен или стихов и настольные игры.

Встреча пройдет в пятницу, 2 августа. Начало — в 20:00. Место — главная сцена ЦПКиО.

Реконструкция Центрального парка и культуры городского округа Лобня проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап парка был открыт 15 июля. Завершение проекта запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.