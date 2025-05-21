В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет мероприятие «Мой парк — моя история»

24 мая в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет развлекательное мероприятие «Мой парк — моя история». С 12:00 до 13:00 на главной сцене парка пройдет творческая встреча «Поэзия в парке» литературного клуба «Свет» молодежного центра «Алиби», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб интеллектуальных игр «Рубикон» проведет свою не менее интересную программу с 13:00 до 14:00.

В 12:00 состоится художественный пленэр, на котором участники волонтерского отряда «Молодая Гвардия» города Бронницы проведут мастер-классы по рисованию у сцены парка. Также с 12:00 гости парка смогут поучаствовать в ряде мастер — классов, которые пройдут в купольной беседке. Любой желающий сможет создать своими руками эко-кормушки для птиц, научиться делать временную татуировку с блестками и расписать вкусные пряники.

Начало в 12:00. Вход свободный, 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.