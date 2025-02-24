В парке имени Воробьева Луховиц запланирована развлекательная программа 1 марта

В субботу, 1 марта, на территории луховицкого городского парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится развлекательная программа. Она пройдет по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами выступают команда этого общественного пространства, волонтеры и аниматоры Дома культуры «Старт».

Программа начнется в полдень с творческого мастер-класса «Солнышко». В 12:20 стартует эстафета «Блинный переполох». Ребятишки смогут размяться на свежем воздухе, побегать и порезвиться в компании родителей и аниматоров. С 12:50 до 13:20 состоится спортивная игра «Прыжки на метле». Эти три мероприятия пройдут на территории центральной части парка.

На развлекательную программу приглашаются жители и гости города — дети с родителями. Участие свободное (0+).

Днем 1 марта в округе Луховицы потеплеет до нуля градусов, так что организаторы советуют одеваться по погоде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.