В парке имени Воробьева города Луховицы 21 июня состоится развлекательная программа

К участию приглашаются жители и гости Луховиц. Событие пройдет на центральной площади у Дома культуры «Старт» по областной программе «Парки Подмосковья».

Участие свободное.

Организаторами выступают сотрудники ДК и волонтеры парка.

Праздничная программа начнется в 11.00 с открытия фотовыставки «Немного истории» и с игрой в большеразмерные шашки. С 12.00 участники поиграют в вышибалы. В 12.30 стартует спортивная рыбалка, а в 13.00 — творческий мастер-класс «Спорт — это сила, спорт — это класс». С 13.30 до 14.00 пройдет урок у мастера. Завершит программу асфальтный вернисаж «Все за спорт».

Организаторы надеются, что погода позволит им провести праздник. Пока что на субботу по округу Луховицы дожди с грозами не прогнозируются.

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