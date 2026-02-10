В парке Елочки в Домодедове 15 февраля пройдет программа к 120-летию Агнии Барто

В парке Елочки в Домодедове 15 февраля состоится тематическая программа «Приключения в стране игрушек», посвященная 120-летию со дня рождения Агнии Барто, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется на Центральной площади парка Елочки с поэтического вечера, который пройдет с 12:00 до 12:30. Гостям представят известные стихи Агнии Барто, рассчитанные на детей и их родителей.

Во второй половине дня, с 16:00 до 16:30, для посетителей подготовили развлекательную программу с играми и интерактивами, посвященную творчеству поэтессы и тематике игрушек.

В выходные дни в парках городского округа Домодедово продолжают работать зимние активности: подвижные игры, спортивные программы, мастер-классы и тренировки на свежем воздухе. Занятия проходят в парках Константиновский, Гальчино, Взлет, Елочки и в лесопарке Городской лес.

Актуальное расписание мероприятий и подробная афиша доступны на портале welcome.mosreg.ru и в официальных Telegram-каналах парков Домодедово. Программа рассчитана на посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.