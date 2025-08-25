В парке Егорьевска появились новые арт-объекты

Территорию егорьевского парка культуры и отдыха «Пегас» украсили новые фигуры. Встречает гостей парка музыкальная пара — леди с зонтиком и джентльмен с тростью, стоящие рядом с роялем в цветах. Далее по аллее — лошади с прогулочной коляской, а в самой глубине парка — композиция «Три медведя». Эти арт-объекты созданы с любовью и фантазией. Они станут не только украшением парка, но и создадут прекрасные фото-зоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Знакомство с новыми локациями станет еще более запоминающимся на праздниках, которые проходят в парке. Первые фото можно будет сделать уже 30 августа на традиционном мероприятии «Арбузный бум». В этот день гостей «Пегаса» ждут не только концертно-развлекательная программа с мастер-классами, флешмобами и играми для всей семьи, но и большой розыгрыш арбузов.

Вход свободный.

Начало в 16.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.