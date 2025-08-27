В парке «Дубрава» Павлово-Посадского округа прошла «Пиратская вечеринка»

24 августа в Парке «Дубрава» Павлово-Посадского городского округа развернулась настоящая «Пиратская вечеринка» — увлекательное мероприятие для детей и взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей встречали аниматоры, которые «посвящали» ребят в пираты, предлагали пройти испытания на смекалку и ловкость, а также участвовать в мастер-классах. Программа включала необычные приключения, костюмированное представление и тематическую фотозону. Особый сюрприз ждал тех, кто пришел в пиратском образе — для них организаторы подготовили специальные призы.

Мероприятие подарило участникам массу положительных эмоций и запоминающихся моментов. Администрация городских парков Павлово-Посадского городского округа продолжает развивать парковые зоны, делая их центрами семейного отдыха и развлечений. «Следите за анонсами парков — впереди еще много интересного!» — отметила Ольга Валерьевна Петренко, директор дирекции парков Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.