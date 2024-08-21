В парке «Дружба» ЖК «Красногорский» состоится программа «Дружба-это навсегда»

27 августа в 17:00 в рамках празднования Дня Нахабино в парке «Дружба» ЖК «Красногорский» состоится интерактивно-концертная программа «Дружба-это навсегда», передает пресс-служба администрации городского округа.

В этот вечер всех гостей будут ждать творческие номера от педагогов и участников студий Культурно-досугового клуба «Мечта», а также в программе мероприятия будут интересные конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы, фотосессия со сказочными героями!

Приглашаем отметить начало учебного года ярко, музыкально, подвижно и увлекательно! Интересно будет всем, не только детям, но и взрослым.

27 августа 17:00

Адрес: рп Нахабино, ЖК «Красногорский», парк «Дружба».

Пройдут мероприятия:

15:00 Пленэр Нахабинской детской школы искусств

15:00 Концертная программа ЦРГИ «Купина» им. Любови Жук

15:45 Выступление оркестра Инженерной бригады Московского военного округа

16:30 Детская анимационная программа «Мир удивительных игр» КДК «Мечта»

17:00 Праздничный концерт «С днем рождения, Нахабино!»

17:30 Концертная программа МАУ КДК «Красногорье»

18:00 Торжественное поздравление жителей Нахабино

18:15 Заслуженный артист РФ Симон Осиашвили и солистка Вера Берадзе (ГБУК г. Москва «Москонцерт»)

19:00 Выступление рок-группы «G.O.T.»

Кроме того, с 15:00 до 18:00 будет организовано праздничное угощение для жителей (бесплатно), а также мастер-классы и выставка-ярмарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.