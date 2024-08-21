В парке «Дружба» ЖК «Красногорский» состоится программа «Дружба-это навсегда»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
27 августа в 17:00 в рамках празднования Дня Нахабино в парке «Дружба» ЖК «Красногорский» состоится интерактивно-концертная программа «Дружба-это навсегда», передает пресс-служба администрации городского округа.
В этот вечер всех гостей будут ждать творческие номера от педагогов и участников студий Культурно-досугового клуба «Мечта», а также в программе мероприятия будут интересные конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы, фотосессия со сказочными героями!
Приглашаем отметить начало учебного года ярко, музыкально, подвижно и увлекательно! Интересно будет всем, не только детям, но и взрослым.
27 августа 17:00
Адрес: рп Нахабино, ЖК «Красногорский», парк «Дружба».
Пройдут мероприятия:
15:00 Пленэр Нахабинской детской школы искусств
15:00 Концертная программа ЦРГИ «Купина» им. Любови Жук
15:45 Выступление оркестра Инженерной бригады Московского военного округа
16:30 Детская анимационная программа «Мир удивительных игр» КДК «Мечта»
17:00 Праздничный концерт «С днем рождения, Нахабино!»
17:30 Концертная программа МАУ КДК «Красногорье»
18:00 Торжественное поздравление жителей Нахабино
18:15 Заслуженный артист РФ Симон Осиашвили и солистка Вера Берадзе (ГБУК г. Москва «Москонцерт»)
19:00 Выступление рок-группы «G.O.T.»
Кроме того, с 15:00 до 18:00 будет организовано праздничное угощение для жителей (бесплатно), а также мастер-классы и выставка-ярмарка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.