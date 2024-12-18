В парках Воскресенска пройдет областное мероприятие «Зимние рекорды»

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Уже в эту субботу, 21 декабря, в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» состоится областное мероприятие «Зимние рекорды». Этот день будет полон развлечений, спортивных мероприятий и новогоднего настроения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

План мероприятий в парке усадьбы Кривякино:

Предновогодняя ярмарка «Баранки.нет/Подарки.да» — здесь вы найдёте самые оригинальные подарки для своих близких и друзей;

Фотозона от Уралхима «С Новым годом!» — сделайте яркие фотографии на память в новогоднем стиле;

Бар-самовар «По-чайку!» — отдохните и согрейтесь ароматным чаем с традиционными русскими баранками, этот напиток поможет набраться сил для дальнейших активностей;

Выставка, посвященная достижениям советских и российских спортсменов г. о. Воскресенск «Наша гордость!» — ознакомьтесь с историей спортивных побед и вдохновитесь успехами наших спортсменов;

Игровая программа «Новогодний переполох в усадьбе Кривякино» — поздравление от почётного гостя Князя Мороза.

Создание уникального письма Деду Морозу и елочной игрушки в «Творческой мастерской усадьбы Кривякино» — раскройте свой творческий потенциал и сделайте новогодние сувениры своими руками;

Олимпийская динамическая разминка — проводит Ирина Салова, многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба УРАЛХИМ Ski Factory Воскресенск;

Соревнования по уникальному виду спорта «Метлобол» — попробуйте свои силы в новом виде спорта и установите личные рекорды;

Заход по скандинавской ходьбе «Зима в движении» — поддерживайте здоровье и активный образ жизни в любом возрасте;

Состязания на тямбарах «Богатырские забавы» — испытайте силу и ловкость в традиционных русских состязаниях;

Фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Эпштейне «Эпштейн. Отец Воскресенского хоккея» — к 100-летию тренера: Узнайте больше о легендарном тренере и его вкладе в развитие хоккея;

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