В парках Реутова запланированы мероприятия с 12 по 16 ноября

12 ноября в 9:00 и 10:00 в Центральном парке г. о. Реутов и в центре культуры и искусств пройдут занятия по стретчингу. Запись на тренировку доступна по телефону: 8 (903) 261-75-38 , сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 13 ноября, любителей ЗОЖ ждут на беговую тренировку с сообществом БелкиRunners. Встреча спортсменов — у «Кофейни» в 19:20.

В четверг, 14 ноября, утро начнется со стретчинга. Занятия в центре культуры и искусств состоятся в 9:00 и в 10:00. Запись доступна в мессенджерах по номеру: 8 (903) 261-75-38. А в 16:00 — творческая мастерская — «Библиотека в парках» в арт-пространстве «За сценой».

В субботу, в 10:00 — очередная беговая тренировка с сообществом БелкиRunners. Встреча по традиции состоится у «Кофейни» за 10 минут до начала занятия. В 11:00 любители скандинавской ходьбы встречаются у сцены. В 12:00 все желающие могут изучить основы 3D-моделирования и печати на мастер-классе от компьютерной академии «TOP». Для участия необходимо записаться по телефону: 8 (903) 164-30-31.

В парке «Фабричный пруд», в среду, 13 ноября в 16:00 — настольные игры и викторины от библиотеки на Некрасова. Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Веранда», в стеклянном павильоне.

Для жителей и гостей округа в парках Реутова найдется занятие на любой вкус. Мероприятия рассчитаны на детей любого возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.